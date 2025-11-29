Benevento-Salernitana, antipasto di derby: sfida fra le due squadre Primavera Al Troisi di Giffoni Valle Piana si sfidano le due compagini con obiettivi diversi

Vigilia di derby. Mentre le squadre di Floro Flores e Raffaele continuano a preparare la super sfida del Vigorito di lunedì sera, Salernitana e Benevento saranno avversarie già questa mattina. Al Troisi di Giffoni Valle Piana si sfidano le due compagini Primavera, in una sfida infuocata per il girone B del campionato Primavera 2. Fischio d’inizio alle ore 12:00, con i giallorossi a caccia di punti per insidiare la zona playoff. La Salernitana di Ernesto De Santis è a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona caldissima di classifica. I granatini cercano riscatto dopo il doloroso ko con la Ternana che ha minato il cammino della squadra granata, ora ad un passo dalla zona playout.