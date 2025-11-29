Benevento-Salernitana, antipasto di derby: sfida fra le due squadre Primavera

Al Troisi di Giffoni Valle Piana si sfidano le due compagini con obiettivi diversi

benevento salernitana antipasto di derby sfida fra le due squadre primavera
Salerno.  

Vigilia di derby. Mentre le squadre di Floro Flores e Raffaele continuano a preparare la super sfida del Vigorito di lunedì sera, Salernitana e Benevento saranno avversarie già questa mattina. Al Troisi di Giffoni Valle Piana si sfidano le due compagini Primavera, in una sfida infuocata per il girone B del campionato Primavera 2. Fischio d’inizio alle ore 12:00, con i giallorossi a caccia di punti per insidiare la zona playoff. La Salernitana di Ernesto De Santis è a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona caldissima di classifica. I granatini cercano riscatto dopo il doloroso ko con la Ternana che ha minato il cammino della squadra granata, ora ad un passo dalla zona playout.

Ultime Notizie