Arrivano due buone notizie in casa Salernitana verso la trasferta di Benevento: Luca Villa ed Emmanuele Matino hanno ripreso parzialmente a lavorare in gruppo e viaggiano verso la disponibilità per la sfida di lunedì sera al Vigorito. Sensazioni positive soprattutto per Villa: l'esterno vuole accelerare, dare il suo apporto dal primo minuto in una gara importante. Fondamentale riavere l'ex Padova a disposizione per permettere ad Anastasio di agire nel terzetto difensivo. Prova a rientrare tra i convocati anche Matino, seppur le condizioni ottimali di Coppolaro permettono a Raffaele di gestire senza ansie il recupero dell'ex Bari.
Salernitana, Villa e Matino accelerano: il notiziario verso Benevento
I due calciatori spingono per esserci al Vigorito
