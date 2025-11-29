Salernitana Primavera, derby amaro: il Benevento espugna il Troisi (0-1) Decide una punizione di Giugliano. Tante occasioni sprecate per i granatini

Un ko amarissimo. La Salernitana Primavera cade ancora. Al Troisi, nel derby con il Benevento, a fare festa sono i sanniti (0-1). Decide un gol di Giugliano nel cuore del primo tempo che punisce una Salernitana nel primo tempo pericolosa ma sfortunata e imprecisa. Una sconfitta pesante che lascia i granatini a quota 7 punti e con una zona playout sempre più vicina.

De Santis si affida a Boncori in attacco con Lombardi e Mancini. La Salernitana ha il merito di prendere subito il comando delle operazioni ma rischia sulla giocata di Soprano, cancellata dall'intervento provvidenziale di Verza (12'). I granatini però quando si affacciano fanno tremare i sanniti: Belfiore spreca una buona chance (14'), Boncori sfiora il palo dal limite (15'), ancora Belfiore si inserisce ma sbatte su Suppa (16'). Nel miglior momento della Salernitana arriva il vantaggio ospite: Giugliano dai 30 metri sorprende Guacci su punizione (20'). La Salernitana accusa il colpo ma spreca una quadrupla occasione con Mancini e Boncori: prima salva Suppa, poi due volte Nonga sulla linea. L'ultima chance è di Boncori che calcia fuori (42').

Nella ripresa la Salernitana spinge, prova ad assaltare i pali sanniti. Mancini sbatte su Suppa (55'). Il Benevento prova a sfruttare gli spazi in contropiede ma si divora con Giugliano l'occasione del possibile 0-2 (57') e poi con Soprano non sfrutta l'uscita fuori dai pali disperata di Guacci (62'). La Salernitana prova con cuore a creare pericoli. Boncori indovina il diagonale ma il palo gli sputa fuori il pallone del pari (70'). Ancora Boncori in girata esalta Suppa (73'). Il Benevento cestina diversi controipiede ed è in uno squillo di Giugliano che Guacci controlla (78'). Nel finale è forcing granata ma di pericoli non ne arrivano. Anzi Milucci si divora il pallone del 2-0 dopo un'errata uscita di Guacci (91').