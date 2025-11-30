Salernitana, rifinitura e dubbi: rebus formazione verso il Benevento Raffaele si prende l'ultima seduta per testare Villa e Mattino. Ballottaggi in due reparti

Gli occhi sull’infermeria e il rebus formazione da sciogliere. Giuseppe Raffaele aspetta la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per Benevento-Salernitana. Lo scatto del Catania, vittorioso ieri a Picerno, mette ancora più pepe su un derby che rischia di essere determinante. In caso di successo della Bersagliera, il vantaggio sui sanniti salirebbe a cinque punti, allontanando i giallorossi dalla vetta. Servirà una prova da big per la Salernitana, costretta a rinunciare a Mattia Tascone. Proprio l’assenza dell’ex Audace Cerignola apre ad un ballottaggio in mediana. La possibilità di ripartire dal 3-5-2 potrebbe favorire Varone, pronto a ritornare in campo dal 1’ dopo la prova opaca di Latina ma nel ruolo di mezzala.

Rebus attacco e occhi sull’infermeria

Anche perché il 3-4-2-1 con De Boer e Capomaggio potrebbe spingere la Salernitana a soffrire in termini di dinamismo, proprio per l'assenza importante in tal senso di Tascone. Ferraris e Liguori si ritroverebbero quindi a duellare per il ruolo di spalla di Inglese. Il primo è favorito dopo l’esclusione per motivi di salute con il Potenza ma Liguori ha guizzi e soprattutto ha dimostrato di riuscire ad accendere il gioco granata. La rifinitura sarà determinante anche per le condizioni di Villa e Matino. Per il primo c’è ottimismo per vederlo sfrecciare sulla sinistra, per il secondo c’è da fare i conti con una caviglia in disordine. In caso di panchina o forfait, in preallarme c’è Coppolaro.