Catania, Toscano 'snobba' le rivali: "Benevento-Salernitana? Non so se la vedrò" Il tecnico etneo si gode il primato: "Vittoria preziosa. Derby? Devo pensare al Crotone"

Domenico Toscano torna a guardare tutti dall'alto e si gode il primato. Il guizzo di Forte in apertura di gara ha permesso al Catania di espugnare Picerno e regalare agli etnei una domenica da capolista in solitaria in attesa di Benevento-Salernitana. Nel post-partita il tecnico ha commentato così la vittoria dei suoi: “Sono contento per la vittoria e soprattutto per il primo tempo, nel secondo potevamo fare di più e dovevamo chiuderla.Se sei una squadra forte devi chiuderla e poi vai a casa. Muso corto è quando crei solo un’occasione, oggi ne hai create tante ma devi segnare il secondo gol.”

Poi la domanda d'obbligo su Benevento-Salernitana, sconto diretto che sarà determinante anche per la classifica. "Non so se la guarderò, devo preparare la partita di venerdì contro il Crotone, una squadra forte. Così come non guardo la classifica, è ancora presto...", ha commentato sorridendo il tecnico. A far storcere il naso l'ennesimo infortunio capitato a Donnarumma: "Non ho ancora ben chiara la dinamica del problema, valuteremo in settimana".