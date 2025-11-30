Benevento-Salernitana, i convocati: ci sono Matino e Villa Buone notizie per Raffaele, l'infermeria si svuota

Un doppio sospiro di sollievo. Giuseppe Raffaele ritrova Emmanuele Matino e Luca Villa. I due calciatori hanno svolto la rifinitura per Benevento-Salernitana e sono stati convocati per la sfida di domani sera al Vigorito. Rosa quasi al completo, con le sole defezioni di Tascone e Cabianca. Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.