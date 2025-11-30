Benevento-Salernitana, Floro Flores: "Sarà un derby maschio, non avremo paura" Il tecnico dei giallorossi: "La Salernitana è costruita per vincere, serve step mentale"

“Dobbiamo portare a casa il risultato con una prestazione importante perché vogliamo riprendere a correre”. Antonio Floro Flores ha presentato Benevento-Salernitana in conferenza stampa: “Un allenatore ha le sue idee ma non sempre è quella giusta. Io valuto i calciatori e cerco di metterli nelle condizioni per rendere al meglio, al di là dei moduli. Abbiamo uomini oltre che professionisti di grande qualità. Poi ci sta emergere sotto alcuni profili con delle idee che richiedono tempo però siamo una squadra che può fare bene con qualsiasi modulo”. Tanta pretattica sulle scelte di formazione: “Non ragioniamo in base all’avversario ma sceglieremo la nostra idea e seguiremo la nostra filosofia di gioco. Servirà grande attenzione ma in ogni partita del campionato”. Un limite è il rendimento fuori casa: “Dobbiamo migliorare sotto il profilo caratteriale. Ci stiamo imponendo di non riuscire a giocare bene in trasferta. Ecco, vincere passa anche dal perdere meno partite. Servirà limare questo difetto e sta soprattutto a me limare questo difetto”.

"Settimana importante, ho avuto risposte"

In attacco mancherà Salvemini. Floro Flores non nasconde dubbi: “Le scelte le faccio in base alla settimana e non in base all’avversario. Credo che l’unico parametro giusto sia la meritocrazia. Ho una squadra così ampia e devo premiare chi si è allenato bene. E in questa settimana devo dire che tutti hanno dato una risposta importante”. Poi si analizza il momento di Simonetti: “Tutti gli allenatore lo vorrebbero in rosa perché è un esempio. Ci auguriamo di averlo al più presto al massimo. Ora va centellinato per evitare di perderlo ancora”.

"Salernitana costruita per vincere"

Floro Flores parla poi della Salernitana, esaltando anche il carattere della squadra granata: “Parliamo di una squadra che va rispettata, è quella che ha fatto più punti. E’ stata costruita per vincere. Non la temiamo, non ho paura di loro ma sappiamo che fuori casa conquista molti punti con aggressività, fisicità, che si spinge oltre al 90’ e non molla mai. Sarà un derby maschio, che farà divertire il pubblico. Dovremo guardare a noi stessi, pensare a quello che vogliamo contro un avversario importante, di caratura. E poi ci vorrà una grande partita anche sotto il profilo mentale perché ogni settimana è una battaglia. E la stessa Salernitana con il Potenza ha fatto fatica”.