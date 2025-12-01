Benevento-Salernitana, le probabili formazioni: tante incognite per Raffaele Derby importante per la classifica del girone. Raffaele pensa a Frascatore e Varone

Non è decisiva ma Benevento-Salernitana rischia di avere un valore importante sull’attuale girone C del campionato di serie C. Lo sanno bene Antonio Floro Flores e Giuseppe Raffaele che si nascondono, fanno pretattica, consapevoli di un derby che può indirizzare la stagione delle due squadre. Perché al Vigorito (fischio d’inizio alle ore 20:30), i sanniti vogliono restare aggrappati al treno promozione diretta sfruttando il rendimento da urlo tra le mura amiche. Dall’altra parte però c’è una Salernitana di ferro in trasferta, a caccia di punti preziosi per rintuzzare il primo vero passo in avanti del Catania in stagione.

Le scelte di Raffaele

Per Raffaele le incognite sono tante. La sua Salernitana per la prima volta dopo undici partite perderà l’equilibrio di Tascone e deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Matino e Anastasio. Si va verso l’impiego del primo, con il secondo invece verso la panchina anche alla luce del recupero di Villa. In difesa, a protezione di Donnarumma, si rivedrà Frascatore con Golemic. In mezzo al campo, De Boer guarderà le spalle a Varone e Capomaggio, con la sorpresa Liguori da esterno a tutta fascia per far male dal lato di Ceresoli. Davanti invece Ferraris è in vantaggio su Ferrari per far coppia con Inglese.

Benevento-Salernitana, le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Tumminello, Manconi.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Frascatore; Liguori, Varone, De Boer, Capomaggio, Villa; Ferraris, Inglese.