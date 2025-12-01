Salernitana, gli ultras alzano la voce: squadra sotto il settore ospiti "Noi vogliamo undici leoni". Gli ultras richiamano il gruppo granata

Il popolo del Benevento canta: “Salta saltà lo stregò”. Poi al rientro negli spogliatoi: “Vi vogliamo così”. Quello della Salernitana chiama a raccolta la squadra sotto lo spicchio del settore ospiti. Achik guida i suoi compagni di squadra che arrivano a raccolta. Alcuni supporters granata, in uno spicchio che va via via svuotandosi, vanno a muso duro con la squadra nel settore inferiore. Fermano anche quello che potrebbe essere il messaggio dei leader del cuore pulsante del tifo granata. Mentre il gruppo si avvicina il messaggio forte è chiaro: “Noi vogliamo undici leoni”. Poi però si passa ai toni duri di contestazione per una prova incolore, una sconfitta da record in uno scontro diretto che doveva certificare le ambizioni granata. Ed invece il buio. Qualche minuto e poi il saluto freddissimo. Per la Salernitana è notte fonda. E il popolo granata alza la voce. Raffaele spiegherà nel post-partita: “Questo è una sconfitta pesante che questa città e questo ambiente non meritano. Dobbiamo dare di più, sapremo rialzarci”.