Benevento-Salernitana 5-1, Faggiano: "Chiediamo scusa, ora nessun errore" Le parole del ds: "Non serve dare le colpe ma fare valutazioni giuste". Il ds annuncia Longobardi

Daniele Faggiano non ci gira intorno: “Chiediamo scusa ai tifosi, è giusto che siano arrabbiati. Ci hanno detto che loro sono sempre accanto a noi". Il direttore sportivo della Salernitana prova a tenere la barra dritta dopo il ko di Benevento: "Purtroppo incassiamo una sconfitta pesante e la loro rabbia è giusta. Stiamo sentendo la responsabilità, gli errori sono di tutti, ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare. Purtroppo il gol del 3-1 mi ha lasciato grande rammarico perché sono in campo ogni giorno con la squadra, vedo come lavorano ed è stato un errore grave”.

Faggiano rasserena sulla posizione di Raffaele: “Tutto troppo esagerato, si rischia di fare gli errori che fanno tutti i direttori sportivi. Non dobbiamo farci trascinare dalla lettura della partita anche perché abbiamo preso due traverse. Vediamo le colpe se ci sono e di chi sono, è stata una partita strana, potevamo anche passare in vantaggio, siamo stati poco attenti. Mercato? Ci muoveremo, è necessario intervenire, a beve lo faremo”. Il primo colpo sarà Longobardi: l'esterno, svincolatosi dopo l'estromissione del Rimini dal campionato, arriverà nelle prossime settimane. Il calciatore sarà disponibile già domani. "L'ho fatto venire prima così domani mattina sarà già disponibile".