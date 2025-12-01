Salernitana, è già mercato: Faggiano annuncia l'arrivo di Longobardi L'esterno si è svincolato d'ufficio dal Rimini. Faggiano: "Iervolino è sempre vicino alla società"

Gianluca Longobardi sarà un nuovo calciatore della Salernitana. L’annuncio arriva direttamente dal direttore sportivo Daniele Faggiano nel post-Benevento. “Ho colto questa occasione al volo e ho chiesto a Gianluca di essere già da domani in città per iniziare ad allenarsi e farsi trovare pronto – ha detto il ds nel corso di “Offside” in onda su OttoChannel -. Ha giocato con il Rimini, credo sia disponibile per andare in campo”. Longobardi è reduce dallo svincolo d’ufficio ottenuto dopo l’esclusione del Rimini del campionato di serie C. In estate era stato a lungo corteggiato per poi rimanere in biancorosso alla luce anche delle difficoltà del club. La Salernitana ha bruciato la concorrenza del Cosenza. Longobardi dunque sarà il primo innesto di un mercato di gennaio che vedrà la squadra granata protagonista. In tal senso Faggiano ha evidenziato la vicinanza e la partecipazione del patron Danilo Iervolino nel progetto Salernitana: “Non lo vedete ma è sempre vicino e non farà mancare il suo apporto”.