UFFICIALE - Salernitana, ecco Longobardi: l'esterno ci sarà col Trapani Il calciatore subito in campo agli ordini di Raffaele

Allenamento e annuncio. La Salernitana si rinforza sulla destra. Gianluca Longobardi è un nuovo calciatore granata. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Rimini e ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028. Come anticipato da Daniele Faggiano, Longobardi sarà disponibile a tutti gli effetti a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Trapani ed indosserà la maglia numero 28.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, che gli ha dato la possibilità di esordire in B nella stagione 2020/21, ha disputato i suoi primi campionati da professionista nella Recanatese in terza serie nel biennio 2022/24. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia di Serie C nelle file del Rimini: 3 gol e 7 assist nelle 41 partite stagionali disputate in tutte le competizioni, playoff compresi. Ha iniziato la corrente stagione con i romagnoli giocando con continuità (15 presenze), prima di svincolarsi d’ufficio a causa delle vicissitudini che hanno colpito il team biancorosso.