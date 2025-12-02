Salernitana-Trapani, fischia Di Loreto: l'arbitro torna all'Arechi C'è già un precedente fortunato con i granata

Sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni a dirigere il match tra Salernitana e Trapani, in programma domenica pomeriggio allo stadio Arechi. A coadiuvare il fischietto umbro ci saranno gli assistenti Matteo Lauri della sezione di Gubbio e Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia. Il quarto ufficiale designato per il match sarà Fabrizio Pacella di Roma 2. Come operatore Fvs opererà Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata. C'è un precedente che fa ben sperare i colori granata: Di Loreto diresse la prima uscita in campionato della squadra di Raffaele con il successo di misura sul Siracusa in una partita segnata dai tanti gol annullati e decisa dal penalty di Knezovic.