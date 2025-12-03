Salernitana, c'è un pre e post Catania: per Raffaele rendimento altalenante Dalla partenza spedita alle difficoltà: il tecnico chiamato a dare una svolta

Un’involuzione che fa riflettere. La Salernitana cerca la soluzione al proprio momento no. La sconfitta di Benevento ha travolto l’ambiente granata, uscito con le ossa rotte da una sfida che poteva essere test probante per certificare le ambizioni di promozione diretta. Ed invece i cinque gol rimediati al Vigorito hanno fatto uscire fuori tutte le lacune e le difficoltà che la Bersagliera sta vivendo in questa parte centrale di campionato.

C’è una Salernitana pre e post trasferta di Catania. Il ko al Massimino ha stoppato il cammino pressoché impeccabile avuto fin prima della trasferta in Sicilia, con la sola sconfitta interna con l’Audace Cerignola. Una media punti da urlo nelle prime nove sfide, con 2,44 che aveva fatto volare la Bersagliera. Poi però il ko di Catania ha fatto emergere le prime difficoltà, con le ultime sette sfide con una media punti di 1,28, sintomatica delle difficoltà emerse. Ora il trittico Trapani, Picerno e Foggia per cambiare passo e ripartire.