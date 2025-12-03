Salernitana, l’ad Pagano carica: "Ora si vede la forza vera di un gruppo" Le parole del dirigente sui social: "Fiducia e rispetto per quanto costruito fino ad oggi"

Da una parte il campo, dall’altra la voglia di riscatto. La Salernitana pensa al Trapani, esame determinante per cancellare Benevento e anche le prime nuvole nere che si sono addensate sulla testa della Bersagliera. Mentre la squadra si sofferma sul campo, con Raffaele che recupera tutte le pedine ad eccezione di Cabianca, arriva la mano tesa anche della società. Attraverso i propri canali social, l’amministratore delegato Umberto Pagano ha pubblicato una foto simbolica della squadra abbracciata a pochi passi dalla Curva Sud Siberiano: “Nei momenti più delicati non servono tante parole ma impegno e sguardi dritti. Lavoriamo a testa alta, con fiducia e rispetto per ciò che, tutti insieme, abbiamo costruito fino ad oggi. E’ proprio ora che si misura la forza vera di un gruppo”. Parole importanti, messaggi di unione per una settimana non facile da vivere col piede sull’acceleratore.