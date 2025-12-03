Salernitana, col Trapani iniziativa con la squadra For Special La squadra granata sfilerà all'Arechi per prendersi l'abbraccio del pubblico

Una domenica speciale. Oggi, mercoledì 3 dicembre, ricorre la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Per questa importante giornata, la Salernitana ha scelto un'iniziativa speciale. Domenica 7 dicembre, in occasione del match con il Trapani, sul prato dello stadio Arechi saranno coinvolti gli atleti della Salernitana For Special, anche quest’anno impegnati nel loro campionato organizzato dal Dipartimento Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, in collaborazione con la Cooperativa “Il Villaggio di Esteban”.

Si tratta di uno dei tanti eventi che la Lega Pro e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC hanno scelto per un calcio inclusivo e senza barriere. Il diciassettesimo turno della Serie C Sky Wifi – le cui partite sono in programma dal 5 all’8 dicembre – sarà dedicato alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, al fine di sensibilizzare maggiormente tifosi, appassionati e spettatori sull’importanza del tema. Nella fase prepartita, su alcuni campi, sfileranno delegazioni composte da atleti appartenenti alle squadre affiliate alla DCPS, per urlare ancora più forte il claim ‘Zero Barriere! Il Calcio è di Tutti!’. Per l’occasione, gli atleti indosseranno delle maglie (con la scritta ‘#IoValgo’), confezionate appositamente per la Giornata del 3 dicembre, in collaborazione tra il Ministero per le Disabilità e la Divisione Paralimpica della FIGC.