Salernitana, squadra in campo: col Trapani tandem pesante Seduta mattutina per i granata. Raffaele pensa a novità di formazione e al rilancio di Inglese

Tutti in campo. La Salernitana continua a preparare la sfida con il Trapani. Questa mattina gli uomini di Giuseppe Raffaele hanno svolto una nuova seduta per preparare la sfida di domenica pomeriggio all’Arechi. Gruppo al completo per il tecnico granata, con il solo lungodegente Cabianca costretto a terapie: per lui ritorno in campo nel 2026.

Possibili novità di formazione in tutti i reparti. In difesa rivedrà Anastasio, pronto a rimpiazzare il non positivo Frascatore. Il difensore ha smaltito gli acciacchi muscolari e ci sarà dal 1’. In mezzo al campo la certezza è il rientro di Tascone. Davanti invece Inglese è pronto ad indossare nuovamente la fascia da capitano e rientrare nello starting-eleven. La sua assenza con il Benevento aveva fatto rumore ma, almeno per la prestazione offerta nel primo tempo, la scelta di Raffaele aveva pagato. Con lui ci sarà Ferrari, con il Loco che spera di poter dare continuità all’ottima sinergia con il numero 9.