FOTO - Salernitana Primavera, ecco Stendardo: l'annuncio del club Il tecnico subentra a De Santis

Il comunicato era nell'aria. La Salernitana annuncia l'arrivo di Guglielmo Stendardo come nuovo allenatore della formazione Primavera. Con una nota sui propri canali ufficiali, il club ha ufficializzato l'intesa con l'allenatore partenopeo. Nato a Napoli il 6 maggio 1981, mister Stendardo vanta una carriera da calciatore da oltre 400 partite tra Serie A, B e competizioni europee e torna alla Salernitana dopo averne vestito la maglia nella seconda parte del campionato 2002/03 (17 presenze, 4 gol in B). Dopo aver iniziato ad allenare l’ASD LUISS, nella scorsa stagione ha guidato il Valmontone alla vittoria del proprio girone di Eccellenza conquistando la promozione in Serie D.

Stendardo ha firmato ieri il suo contratto che lo legherà alla Bersagliera per la stagione in corso con la missione di salvare una squadra in piena difficoltà. Ben sette le sfide senza vittorie, con tutte sconfitte intervallate dal solo pari con l'Avellino. Venerdì è in programma lo scontro diretto con il Crotone in programma al Troisi di Giffoni Valle Piana.