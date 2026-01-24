Sorrento-Salernitana, i convocati di Raffaele: due new-entry e due defezioni Prima chiamata per Lescano e Gyabuaa. Raffaele perde due titolari

Sorrento-Salernitana sarà la prima uscita in maglia granata di Facundo Lescano. L’attaccante è la grande novità nella lista dei convocati granata per la sfida di domani pomeriggio a Potenza. Tra i calciatori a disposizione anche il neo-arrivato Gyabuaa. Tante però le defezioni per Raffaele. Il tecnico perde Anastasio in difesa e Tascone in mediana, ancora fuori per infortunio. Indisponibili anche Inglese e Cabianca. Fuori dalle rotazioni Varone e Knezovic.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 21 Carriero, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.