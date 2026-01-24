Sorrento-Salernitana, Raffaele: "Match insidioso, serve l'entusiasmo dei nuovi" Il tecnico applaude Lescano e Gyabuaa ma poi racconta: "Achik non è al top, perdiamo pedine"

Giuseppe Raffaele ha presentato al sito ufficiale del club Sorrento-Salernitana. Il tecnico parte dei nuovi arrivati: “Incontriamo sul nostro percorso un avversario scorbutico. Dal canto nostro c’è voglia di fare una grande partita e l’entusiasmo giusto nel gruppo, che si è allenato con grande concentrazione e partecipazione. I nuovi acquisti si stanno inserendo benissimo, sia coloro che sono arrivati all’inizio del mercato, sia gli ultimi due, Gyabuaa e Lescano, che si sono integrati con grande empatia nello spogliatoio. Sono giocatori forti che integrano nuove caratteristiche all’interno del collettivo e che hanno anche valori umani, oltre che tecnico-tattici, per dare il loro contributo insieme al resto della squadra. Sono certo che daranno tutti il massimo fino alla fine per ottenere quello che vogliamo”.

“Serve mentalità”

Raffaele sottolinea le difficoltà della sfida col Sorrento: “Ogni partita ha una sua storia ma siamo entrati nella mentalità giusta. Dobbiamo portare anche gli episodi dalla nostra parte con la necessaria cattiveria, perché vogliamo crescere sotto tutti i punti di vista. – aggiunge l’allenatore – Ho visto veramente un’ottima settimana di lavoro da parte dei ragazzi. Vedo un ottimo spirito di gruppo, cosa per me fondamentale. La squadra è assolutamente viva e sono sicuro che darà soddisfazioni fino alla fine”.

Tanti problemi per Raffaele

Infine, sulle possibili scelte del Viviani: “Achik ha dovuto gestire qualche problemino in settimana. Oltre a Cabianca, Inglese e allo squalificato Matino, dobbiamo poi rinunciare nuovamente a Tascone che è stato vittima nelle ultime ore di una ricaduta influenzale. Anche Anastasio resterà a Salerno, ha saltato gli ultimi due allenamenti per il riacutizzarsi di un fastidio tendineo. Golemic è convocato ma è reduce da un forte stato influenzale ed è stato gestito, è tornato ad allenarsi a pieno regime solo negli ultimi due giorni. Di contro, ritorna a disposizione per il reparto difensivo Arena, che si è allenato molto bene in queste ultime due settimane. Torna anche Carriero, quindi ho varie opzioni. Più di tutto, mi piace sottolineare il grande entusiasmo che si respira. Sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto in settimana e della grande positività mostrata dai ragazzi”.