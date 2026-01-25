LIVE | Sorrento-Salernitana 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Sorrento-Salernitana
Sorrento (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Fusco (4' pt Shaw); Paglino, Potenza, Cuccurullo, Crecco; Ricci, Cangianiello; Sabbatani. A disposizione: Harrasser, D’Aniello, Esposito, Milan, Matera, Riccardi, Vilardi, Tonni, Bernabeo. Allenatore: Serpini
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Carriero, Villa; Ferraris, Lescano. A disposizione. Brancolini, Cevers, Golemic, Quirini, Ubani, Iervolino, Di Vico, Liguori, Achik, Molina, Ferrari. Allenatore: Raffaele
Arbitro: Mazzoni di Prato - assistenti: Pignatelli e Bettani. IV uomo: Tropiano. FVS: Ferraro
NOTE. Angoli: 0-6.
19' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo con Berra che di testa costringe Del Sorbo alla deviazione in angolo.
18' - Ci riprova la Salernitana: Ferraris servito in area prova a lanciare Lescano in area, Shaw spazza in angolo.
16' - Salernitana pericolosa: cross dalla sinistra di Villa per Carriero che calcia a rete, Shaw s'immola e devia in angolo.
15' - Primo tiro verso la porta: ci prova Potenza dal limite, palla che si perde sopra la traversa.
4' - Sorrento subito costretto ad un cambio: esce Fusco entra Shaw.
1' - Fischio d'inizio.
La fotogallery di Carlo Giacomazza