Salernitana-Giugliano, la prevendita parte martedì: info e costi Tariffe confermate per la sfida di domenica sera

La Salernitana apre la corsa ai biglietti per la sfida interna con il Giugliano, in programma domenica alle ore 20:30. La prevendita scatterà alle ore 15:00 di domani, martedì 27 gennaio. I biglietti saranno in vendita presso i punti venditaTicketOne sul territorio nazionale ed online. Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00. Nei settori locali è vietata la vendita per i residenti a Napoli e provincia, ad eccezione di coloro che sono in possesso di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 dicembre 2025.

Le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno comunicate successivamente, in attesa dei provvedimenti delle autorità competenti in materia di ordine pubblico. Per questa partita non saranno attivi gli omaggi Under 14.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 35 + € 3,00 prev. € 22 + € 3,00 prev. € 15 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 22 + € 3,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 18 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. Distinti € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev. Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. — € 5 + € 2,00 prev.

*escluse commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 28 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 29 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 17:30 alle 20:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 27 gennaio fino alle 23:59 di mercoledì 28 gennaio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.