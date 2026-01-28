Salernitana, Iervolino cambia forma e rilancia: la novità (giuridica) del club Le quote della società nella nuova holding Salerno Coast Investment. Il patron non lascia

Una novità, una forma giuridica. La Salernitana cambia società ma resta saldamente nelle mani di Danilo Iervolino. Sarà sempre l’imprenditore di Palma Campania ad avere il pieno controllo sulla Bersagliera. Eppure, la notizia del cambio di titolarità del club, ha spinto i tifosi ad immaginare un possibile cambio della guardia. Nulla di tutto questo. Nel nome di una riorganizzazione societaria, la IDI Srl, che nel gennaio 2022 effettuò l’acquisto del club granata in regime di trust, non è più al comando della Salernitana. Tutte le quote sono state fatte confluire nella neonata holding Salerno Coast Investment. Ed il pieno possesso è sempre di Danilo Iervolino.

Nessuna cessione in vista

Chi sperava in una possibile operazione per completare una clamorosa cessione del club resterà deluso. L’operazione voluta dal patron granata rientra in un ben più ampio progetto di riorganizzazione interno, dallo sfondo tecnico e non preludio ad un possibile disimpegno di Danilo Iervolino. Basta sottolineare diversi aspetti anche per capire quanto Iervolino sia ancora legato al progetto Salernitana: la nuova holding Salerno Coast Investment ha come sede la città di Salerno e in particolar modo via Allende, indirizzo che ospita lo Stadio Arechi e gli uffici del club. Ma soprattutto, le figure apicali della holding sono le stesse che guidano la Salernitana. Il Consiglio d’Amministrazione ha in Maurizio Milan il presidente, affiancato dai consiglieri Aniello Annunziata e Umberto Pagano, segnale forte della continuità della mission granata. Il capitale sociale iniziale, di un milione di euro (e con un patrimonio netto complessivo di circa 4,9 milioni di euro, derivante dall’operazione di scissione), è interamente nella proprietà di Danilo Iervolino, che come detto detiene il 100% della Salerno Coast Investment.

Presenza sul territorio

Insomma, l’impegno di Danilo Iervolino continuerà ad essere forte. Anzi, la nuova holding ha come scopo la gestione e sviluppo di attività sportive in genere (comprese calcio, basket, volley, rugby e ogni disciplina). Spazio alla progettazione, lo sviluppo, la produzione, la compravendita di piattaforme digitali, ia, tecnologie utilizzabili in ambito sportivo (e-Sport, analysis, fan engagement). Grande spazio al marketing e al branding (gestione diritti d’immagine, marchi, brevetti, merchandise, gestione, acquisto e vendita impianti sportivi, orgniazzione di eventi sportivi e scouting). Insomma, un progetto a 360 gradi rivolto anche e non solo alla città di Salerno.