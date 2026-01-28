Salernitana, l'ad Pagano tuona: "Nessun disimpegno di Iervolino!" L'ad sui social: "Niente ricostruzioni distorte, Iervolino resta l'unico riferimento"

Ha destato scalpore in queste ore il passaggio delle quote della Salernitana dalla IDI srl alla Salerno Coast Investment, nuova holding sempre di proprietà di Danilo Iervolino. Un passaggio che ha favorito le voci su un possibile disimpegno del patron di Palma Campania. Con un post sui social Umberto Pagano, amministratore delegato della Salernitana, ha voluto fare chiarezza sulle voci che stanno segnando il club: "In merito alle ricostruzioni distorte circolate sull’assetto societario della U.S. Salernitana 1919, è doveroso smentire categoricamente ogni illazione priva di fondamento. La riorganizzazione delle quote non rappresenta alcun passo indietro, né propedeutico a un disimpegno: al contrario, si tratta di un rafforzamento pieno e strutturato della presenza della proprietà. La Salerno Coast Investment S.r.l. è interamente partecipata dal Dott. Danilo Iervolino, che resta l’unico e diretto riferimento della Salernitana.

"Basta destabilizzare l'ambiente"

Chi diffonde scenari fantasiosi crea confusione con un obiettivo chiaro: destabilizzare l’ambiente, minare il clima e alimentare sospetti. Non ci riuscirà.Il silenzio non è debolezza, è stile. È la scelta di chi preferisce costruire anziché chiacchierare, anche rispetto alla tematica in oggetto. Chi lavora davvero per la Salernitana non ha bisogno di proclami o passerelle. Avanti compatti, con lucidità e determinazione. È arrivato il momento di dire basta alle futili polemiche!".