Salernitana, testa al Monopoli: due buone notizie per Raffaele Sei pedine ancora non al top

La Salernitana punta la sfida con il Monopoli, fondamentale per la panchina di Giuseppe Raffaele. Buone notizie per il tecnico granata che ritrova due pedine fondamentali: Emmanuel Gyabuaa e Juan Ignacio Molina si sono allenati regolarmente con i compagni e sono da considerare pienamente recuperati per la sfida di domenica pomeriggio. I due viaggiano verso la maglia da titolare, con il centocampista che ha smaltito la ginocchiata rimedata nel finale di primo tempo con la Cavese. Per l'attaccante invece c'era da superare la fatica per il tour de force.

Precauzionalmente a parte Ismail Achik e Luca Villa. Il primo fa ancora i conti con i problemi alla caviglia, in pieno regime di Ramadan, il secondo invece ha smaltito l'influenza e salvo complicazioni entrambi ci saranno per la sfida con il Monopoli. Lavoro differenziato anche per Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese. Terapie per Giuseppe Carriero.