Salernitana-Monopoli, fischia Silvestri Ecco la designazione per domenica

Sarà Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 l'arbitro di Salernitana-Monopoli, in programma domenica alle 14.30 all’Arechi. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno e Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2. Il quarto ufficiale di gara sarà il signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 mentre al Football Video Support opererà il signor Nicola Valcaccia della sezione di Castellammare di Stabia. Sarà il primo rendez-vous tra Silvestri e la Salernitana.