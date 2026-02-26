Salernitana, test in famiglia: Cosmi immagina l’undici anti-Catania Nel chiuso del quartier generale di Pontecagnano Faiano prime prove tattiche per il tecnico

Una sgambatura in famiglia per conoscere il gruppo e scoprire le potenzialità della sua Salernitana. Dopo le parole pronunciate in mattinata, Serse Cosmi ora entra nel vivo della sua missione sulla panchina granata. Dopo i primi tre allenamenti svolti, con la doppia seduta ordinata ieri, questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy l’allenatore granata ha organizzato un test in famiglia per provare uomini e moduli in vista della sfida con il Catania. La sensazione è che si andrà avanti con il 3-5-2, modulo predefinito anche alla luce del mercato di gennaio svolto dal ds Faggiano.

“C’è tutto per fare bene: mediani e mezzale di inserimento ma anche attaccanti in grado di potersi muovere bene”, le parole di Cosmi. Nel 3-5-2 anti-Catania potrebbe rivedersi Golemic come perno centrale. Il serbo è stato già calciatore del tecnico umbro ai tempi del Crotone. Ai suoi lati Berra e uno fra Arena, Matino e Cabianca. In mezzo al campo, Capomaggio tornerà a centrocampo. “Non si può pensare ancora agli esperimenti”, la sentenza di Cosmi. E poi i ballottaggi in attacco: Lescano è la certezza, con Ferrari, Molina e Ferraris in lizza per il ruolo di seconda punta. La tentazione è Antonucci nel ruolo di trequartista, così come Achik sulla corsia destra per dare maggiore peso offensivo. Lavorano a parte Inglese e Boncori mentre per Carriero ci sarà ancora da aspettare