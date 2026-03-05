Casertana-Salernitana, le probabili formazioni: chance Antonucci, dubbio Gyabuaa Al Pinto (ore 20:30), Cosmi pensa a novità sia in mediana che in attacco

Un derby infuocato. Undici anni dopo, Casertana-Salernitana ritorna ad illuminare il Pinto. In uno stadio che prova a raggiungere il sold-out (già tremila i tagliandi venduti, con settore ospiti però che avrà appena tre tifosi per le limitazioni in materia di ordine pubblico), la Bersagliera di Serse Cosmi va a caccia del primo successo dopo il ribaltone tecnico su un campo però storicamente ostico (fischio d'inizio ore 20:30). Aria di derby ma soprattutto prima uscita esterna per il nuovo corso, con il tecnico che proverà a portare avanti le indicazioni positive arrivate dal debutto interno con il Catania.

Diverse rotazioni

Il tour de force e il dispendio di energie dopo domenica obbliga a riflessioni in tutte le zone del campo. Se la difesa viaggia verso la riconferma anche alla luce delle indicazioni arrivate all'Arechi, i problemi fisici di Gyabuaa spalancano le porte della titolarità a Tascone, seppur l'ex Avellino proverà fino alla fine a conservare la sua maglia da titolare. Possibile rivoluzione sulle fasce, con Quirini e Anastasio dal 1'. Una scelta dettata anche dal tridente che Cosmi lancerà al Pinto, con Achik e Ferraris favoriti su Molina per completare l'attacco con il solito Lescano.

Le probabili formazioni di Casertana-Salernitana

Casertana (3-5-2): De Lucia; Bacchetti, Kontek, Martino; Oukhadda, Pezzella, Toscano, Coli Saco, Llano; Bentivegna, Casarotto. Allenatore: Coppitelli.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Berra, Matino, Arena; Quirini, Tascone, Capomaggio, Anastasio; Antonucci, Achik; Lescano. Allenatore: Cosmi.