Mitigazione del rischio idrogeologico, nuovi interventi a Mercato S. Severino Sarà inaugurato l’intervento di sistemazione idraulica della vasca "Coscia"

Mercoledì 10 giugno alle ore 10 a Mercato San Severino sarà inauguratro l’intervento di sistemazione idraulica della vasca ‘Coscia’ e del suo immissario: un’opera di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico destinata a dare alle zone più fragili del territorio un’adeguata protezione per fronteggiare i fenomeni meteo più violenti.

La vasca di assorbimento pedemontana svolge la fondamentale funzione di trattenere tutte le acque provenienti dai valloni montani annullando l’effetto di cumulo a valle con allagamenti e tracimazioni. È un intervento strategico di difesa del suolo e dei centri abitati che sono nelle immediate vicinanze.

La sistemazione idraulica della vasca Coscia e del suo immissario rientra in un piano di interventi funzionali ai processi di laminazione per la rete principale del bacino del Sarno.

L’area d’intervento è ubicata nei pressi del centro abitato di Piazza del Galdo, a valle del casello dell’Autostrada A30 ed ai margini della strada provinciale che da Mercato S.Severino porta a Roccapiemonte.