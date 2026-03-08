Salernitana-Latina 2-1, Cosmi: "Un nuovo inizio. C'è chi soffre la pressione" Il tecnico: "Ho provato quasi tutti, ho idee chiare. Se si soffrono alcune cose, problema loro"

“Nemmeno vincendo 5-0 avremmo risolto i problemi. Però da oggi inizia un nuovo campionato”. Serse Cosmi è realista e, al termine di Salernitana-Latina 2-1, fa il punto della situazione, analizzando un successo pesante: “Credo sia stata una partita particolare, difficile analizzarne razionalmente. Abbiamo giocato in nove quasi tutto il secondo tempo e in dieci quasi 90’ considerando i recuperi, questa vittoria ha un valore importante perché abbiamo sofferto fino alla fine”. Il giudizio si sposta sul momento: “Da oggi inizia un altro campionato. Perché ho potuto utilizzare quasi tutti, mi sono fatto un’idea e ho preso spunto di qualcosa di buono e meno buono e ora possiamo preparare Crotone”.

“Serve autostima”

Lo sguardo di Cosmi resta puntato sui calciatori: “Dobbiamo uscire da questa sensazione di perdita di autostima perché la domenica alcuni calciatori si trasformano in negativo rispetto alla settimana. Se hanno questi passaggi a vuoto è un problema loro. Non si può cambiare per cinquanta persone. Ora si deve dare dignità al finale di stagione, affinchè i tifosi riescano di nuovo ad appropriarsi di questa squadra. Non metto in discussione le dinamiche del tifo perché loro conoscono tutti gli aspetti. Io voglio solo riavvicinare la squadra alla gente. Anche perché poi quando dimostri delle cose loro non scappano”.

“Dispiace per Ferraris”

Lo sguardo è proiettato a Crotone: “Abbiamo problemi. Berra non era al top, non doveva giocare. Speriamo di riavere lui e Arena. Ora tutti sentono la voglia di dimostrare”. Una carezza a Ferraris: “Mi è dispiaciuto doverlo sostituire”.