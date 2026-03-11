Salernitana, gli ‘esperimenti’ di Cosmi non sono finiti: domani test all’Arechi Il tecnico accelera: dopo la doppia seduta odierna, domani prove generali all'Arechi

“Adesso ho le idee più chiare”. Il monito lanciato da Serse Cosmi nel post Salernitana-Latina resta attuale. Dopo le prime tre partite da allenatore della Bersagliera in appena dieci giorni, il tecnico umbro ha scelto le sue gerarchie. Tanti però restano i dubbi da sciogliere nella marcia d’avvicinamento ai playoff, una “mattanza” in cui il margine di errore sarà praticamente pari allo zero.

Test all’Arechi

Per questo motivo, l’allenatore continua a torchiare la sua Salernitana alla ricerca dell’undici base. In tal senso, dopo la doppia seduta odierna, un indizio sulla volontà di accelerare il percorso di trasferimento delle sue idee di calcio al cuore e al cervello della Bersagliera è rappresentato dalla volontà nel pomeriggio di domani di scendere in campo sul prato dell’Arechi per una sgambatura a porte chiuse. Serve provare uomini e moduli, cercare di affinare l’intesa. Anche perché a Crotone servirà ripartire da nuove certezze alla luce delle assenze pesantissime di Golemic, Anastasio e Capomaggio per squalifica, senza dimenticare lo stop per infortunio di Arena.