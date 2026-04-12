Trapani-Salernitana 1-2, Ferrari: "Volevo una chance, coppia con Lescano si può" Il Loco rompe il digiuno: "Sono rimasto per dimostrare il mio valore". Poi la carezza a Boncori

“Sono contentissimo perché abbiamo vinto una partita importante. Farlo con un gol e un assist vale ancora di più”. Franco Ferrari si prende la Salernitana. Nel successo di Trapani c’è la sua firma. Prima la prodezza dell’1-1, nel finale la palla per il gol vittoria di Boncori: “Spero di poter dare il massimo, ho sempre lavorato per cercare di avere una chance. Il mister mi parla tanto e tornare con un gol e un assist è stato bellissimo. Lavoro sempre per essere titolare e farmi trovare pronto. Devo dire tanto a Cosmi e al suo staff perché mi permette di avere delle chance. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo, dalla pressione offensiva, dalla spinta, cercando di lavorare sodo”.

“Con Lescano possiamo far bene”

L’analisi della partita si concentra anche sulla coppia con Lescano e su una soluzione che chiede minuti: “In serie C tutti i campi sono difficili. E’ stata una gara maschia, vinta perché siamo rimasti uniti con grinta, sacrificio. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo portata a casa. Nel primo tempo avevamo fatto fatica ma nella ripresa abbiamo cambiato passo anche grazie al posizionamento di Ferraris. Ora dobbiamo lavorare, cercare di migliorare l’intesa con Lescano anche con più minuti a disposzione”.

“Boncori merita questa gioia, a gennaio ho scelto di restare”

Ferrari parla da leader e coccola Boncori: “Il gol dei giovani è un orgoglio per i più grandi. E’ entrato con la testa giusta, da calciatore maturo e ha segnato un gol pesantissimo. Bene così, questa è la strada”. Poi l’ammissione su gennaio: “Ho avuto tante squadre che mi volevano. Dopo il rigore con il Crotone ho detto che volevo restare per dimostrare il mio valore e il mio potenziale. Qui mi trovo benissimo, questa è una bellissima città con una grande tifoseria”.

di Sabato Romeo