FOTO - Salernitana, l'omaggio al Siberiano. Cosmi: "Leader ultras d'altri tempi" Al Provinciale il ricordo dei tifosi a sedici anni dalla scomparsa. Poi le parole del tecnico

Sedici anni senza Carmine Rinaldi, senza la guida del Siberiano. Un’assenza che fa male, che rievoca ricordi, alimenta amarezze. La Curva Sud, che porta il suo nome, lo ha omaggiato a Trapani. Uno striscione nel settore ospiti del Provinciale è stato srotolato dai 200 cuori granata che con orgoglio e passione hanno seguito la Salernitana anche in Sicilia: “Un dolore mai sopito, un ricordo senza tempo. Siberiano eterno esempio”. Anche gli ultras del Trapani hanno reso omaggio allo storico leader del movimento del tifo granata.

A fine gara anche le parole di Serse Cosmi in sala stampa: “Voglio fare un passaggio che non è ruffianeria. Sono sempre stato vicino al mondo ultras. Oggi sono sedici anni dalla scomparsa del Siberiano, uno dei capi storici della tifoseria della Salernitana a cui è dedicata la curva. Non è stato solo un capo storico ma è rappresentante di un mondo ultras che non dico sia scomparso ma che si è affievolito. Sapevo quello che rappresentava per tutto quel Mondo in tutta Italia. Per quello che può contare, gli dedichiamo la vittoria”.