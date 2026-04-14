Salernitana-AZ Picerno, fischia Renzi: un precedente con i granata Un amarcord amaro con la Bersagliera

Salernitana-AZ Picerno, penultima giornata di campionato in programma domenica alle ore 20:30, sarà diretta da sarà arbitrata da Gianluca Renzi di Pesaro. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro e Michele Rispoli, rispettivamente della sezione di Rossano e Locri. Il quarto uomo sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Al Fvs Giuseppe Romaniello di Napoli. Renzi ha un precedente in stagione con la Salernitana. Il fischietto di Pesaro fu protagonista nel derby amaro con la Casertana, con la sconfitta di misura decisa dal gol di Butic.