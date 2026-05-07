Casertana-Salernitana, prevendita al via: limitazioni per i tifosi granata Semaforo rosso dal Casms per i residenti a Salerno: tutte le info

La Casertana apre la prevendita per il derby con la Salernitana. Con una nota ufficiale, il club “comunica che è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Salernitana, valevole per l'andata del primo turno della fase nazionale dei play-off, in programma allo stadio 'Pinto' domenica 10 maggio alle ore 21”. La curiosità era riservata al settore ospiti che avrà limitazioni: il Prefetto di Caserta, su indicazione del CASMS, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno.

I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. A partire dalle ore 10 di venerdì 8 maggio sarà attiva anche la vendita online sul sito www.go2.it

Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi):

Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro

Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 14 euro

Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro

Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro

Il club ricorda inoltre “che i play-off sono un evento organizzato direttamente dalla Lega Pro che, pertanto, provvede a definire prezzi, tipologie e modalità d'acquisto dei biglietti”.