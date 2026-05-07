Salernitana, febbre da derby a Caserta: tifosi già a caccia di biglietti Grande entusiasmo tra i rossoblu. Per la prevendita servirà il via libera delle autorità

Euforia da derby. La Casertana archivia il passaggio del turno nei playoff con il Crotone e si prepara subito al primo atto del super scontro con la Salernitana. In attesa delle determinazioni del Gos in materia di ordine pubblico, questo pomeriggio lo store della Casertana è stato preso d'assalto dai supporters rossoblu, già a caccia dei biglietti per il primo atto degli ottavi di finale della post-season, nonostante la prevendita non sia iniziata. Servirà attendere domani, quando arriveranno tutti i via libera delle autorità competenti e il club potrà far conoscere le tariffe dei tagliandi. Per i tifosi granata si va invece verso il semaforo rosso.

Intanto, con una nota ufficiale, la Casertana ha voluto ringraziare pubblicamente la Juve Caserta. La concomitanza della sfida dei playoff di serie B di basket, vista la vicinanza dei due impianti, (per i quali i tifosi utilizzano lo stesso parcheggio), ha portato l'anticipo alle 15,30 della sfida della Juve Caserta. Uno spostamento che permetterà dunque al pubblico di poter raggiungere il Pinto in serata senza problemi per la super sfida con la Salernitana. "La Casertana FC, nella persona del presidente Giuseppe D’Agostino, ci tiene a ringraziare sentitamente la JuveCaserta 2021 ed il presidente Francesco Farinaro per la disponibilità mostrata e la collaborazione fattiva messa in campo per fronteggiare la concomitanza dei match delle rispettive società nella giornata di domenica 10 maggio -si legge nella nota -. Un grande segnale per la nostra città che ha voglia di vincere e di vivere a pieno grandi eventi come questi".