Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: out un difensore Una sola defezione per Cosmi

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 26 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Alberto Pinto contro la Casertana, valevole per la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Pesa l'assenza di Arena: il difensore si è sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemic, 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.