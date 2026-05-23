Salernitana, prenditi la B! Col Bari sarà una C infuocata: il possibile girone La retrocessione dei galletti trasforma il prossimo raggruppamento meridionale in un campo minato

La corsa ai playoff entra nel vivo e inizia anche a definire quello che sarà verosimilmente la composizione del prossimo girone meridionale di serie C. Gli occhi sono rivolti sul cammino della Salernitana, con il Catania possibile avversario in finale. Eventualmente solo per una squadra ci sarà il paradiso della B. La corsa promozione potrebbe permettere alla Salernitana di evitare una stagione 2026-2027 all'insegna di derby infuocati. Con il successo del Savoia e la promozione in C del club di Torre Annunziata sono al momento ben sei i club campani con il biglietto in mano per il prossimo campionato. La corsa playoff della Casertana si è stoppata. Ai falchetti si uniscono Cavese, Giugliano e Sorrento che hanno strappato la salvezza, alle quali aggiungere anche le neo-promosse Scafatese e Savoia.

Il possibile girone

Gli occhi sono puntati sulla post-season di C. Intanto la terza lega nazionale accoglierà anche il Bari. I galletti sono retrocessi dopo il playout amaro con il Sudtirol e alzeranno il livello di un girone C che si preannuncia infuocato. Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre:

Audace Cerignola

Altamura

AZ Picerno

Barletta

Bari

Casarano

Casertana

Cavese

Cosenza

Crotone

Giugliano

Inter Under 23

Latina

Monopoli

Potenza

Savoia 1908

Sorrento

Scafatese