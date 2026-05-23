Union Brescia-Salernitana, trasferta in standby: Viminale stoppa la prevendita L'Osservatorio chiede di sospendere il giudizio "al fine di approfondire i rischi"

Tutto in standby. I tifosi della Salernitana attendono lumi dal Viminale prima di poter dare il via all’esodo per Brescia, in vista della semifinale di ritorno dei playoff serie C in programma mercoledì al Rigamonti. In giornata è previsto il Gos che dovrà però fare i conti anche con l’alert dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il giudizio per Union Brescia-Salernitana è sospeso "al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare; al contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi e restino sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione”.

Una scelta che sorprende anche alla luce degli ottimi rapporti che legano le due tifoserie. La palla passa al Gos, pronto a riunirsi quest'oggi. Inoltre, “si richiede che l'acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza)”.