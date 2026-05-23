Salernitana, la banda Cosmi suona il…gol: quanti marcatori nei playoff! Il numero di marcatori cresce a dismisura: Cosmi si gode le tante bocche di fuoco

Dalle fatiche in campionato, con tanto di polveri bagnate per l’attacco sorretto dall’istinto del goleador di Lescano, alla cooperativa del gol. La metamorfosi della Salernitana ha tanti dati che permettono a Serse Cosmi di strappare sorrisi, arrivare alla doppia sfida con l’Union Brescia con la consapevolezza di poter essere padroni del proprio destino. I due turni con Casertana e Ravenna hanno regalato la giusta dose di pathos, ansia, paura per la qualificazione (nel finale con i falchetti) ma hanno anche restituito alla tifoseria tonnellate di entusiasmo e ancor di più di ottimismo soprattutto dopo la doppia prova convincente con il Ravenna.

Cooperativa del gol

Tante sono le bocche di fuoco che la Salernitana può vantarsi di avere alla semifinale playoff. Fra il primo e il secondo turno nazionale dei playoff, i granata hanno realizzato otto reti siglate da sette marcatori diversi: due gli squilli per Lescano, uno per Ferrari, Ferraris, Achik, Anastasio, Villa e Inglese. Tante soluzioni offensive, il sorriso ritrovato di Inglese, l’uomo in più per il rush finale. La Salernitana si prepara all’Union Brescia: Cosmi va a caccia di altri gol.