Salernitana, caso doping: Golemic alza il muro. Spunta la reazione del club I controlli nel pre-Union Brescia al Cs Mary Rosy hanno riscontrato la positività

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Vladimir Golemic non si aspettava la notizia della sospensione cautelativa arrivata nella tarda serata di martedì dal Tribunale nazionale antidoping, su segnalazione della Procura. Contestati al calciatore della Salernitana la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping. Nel dettaglio, l'articolo 2.1. parla di presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta. L'articolo 2.2. sottolinea l'uso o tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti.

La ricostruzione

Immediata la reazione del calciatore che ha subito iniziato con i propri legali l’iter per dimostrare la propria innocenza. L’episodio incriminato risalirebbe ai controlli effettuati dalla Nado Italia al CS Mary Rosy prima della doppia sfida con l’Union Brescia. Nel mirino ci sarebbe una pomata, neppure usata da lui, alla base del contatto/contagio che ha innescato la positività. Il calciatore ha chiesto di essere ascoltato immediatamente per fare chiarezza sull’accaduto.

La reazione del club

La notizia è piombata all’interno dell’ambiente Salernitana che si è schierata immediatamente al fianco del difensore serbo, fornendo tutto il supporto necessario per fronteggiare la situazione. Anche i calciatori, guidati da Serse Cosmi, hanno inviato messaggi di vicinanza ad uno dei leader dello spogliatoio. L’addio, con la scadenza del 30 giugno, era già stato immaginato nelle scorse settimane dal ds Faggiano, senza alcun riflesso sull’attuale situazione. Golemic alza il muro, ora c’è un nuovo avversario da fronteggiare.