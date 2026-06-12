Scafatese, nessun intoppo per la C: depositata la domanda d'iscrizione Prosegue il progetto del patron Romano

Nessun intoppo nel percorso di avvicinamento della Scafatese al prossimo campionato di Lega Pro. La società, con una nota, ha comunicato di aver regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2026/2027, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dagli organi competenti".

"La società - si legge nel comunicato stampa - ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti, confermando la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita e consolidamento nel calcio professionistico. La Scafatese desidera ringraziare tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo amministrativo, oltre ai tifosi, agli sponsor e a tutti coloro che continuano a sostenere i colori gialloblù", concludono i rappresentanti del sodalizio scafatese.

