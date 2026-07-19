Salernitana, nove gol al Cittareale: Cosmi rilancia due centrocampisti Tante buone indicazioni e anche segnali

La Salernitana parte forte. Il primo test stagionale lascia buone indicazioni. Non solo per il punteggio (9-0 al Cittareale) ma per il rendimento, in particolar modo dei nuovi. Tra i pali Galeotti, con in difesa Vuillermoz, Matino e Arena. Sulle fasce Llano a destra e Villa a sinistra, con in mezzo Gyabuaa e Capomaggio. Dietro Ferrari presenti Achik e Djibril. La Salernitana passa avanti già al 1′ con Ferrari che colpisce. Villa sbatte sulla traversa (11'). Dopo 5′ arriva il raddoppio di Villa su un cross perfetto di Achik. Al 29′ Ferrari cala il tris sempre su assist dell’ex Cerignola. Al 36′ l’argentino segna il 4-0 dopo la risposta di Ballanti su un tiro di Achik. Al 47′ Capomaggio segna il 5-0 con un colpo di testa angolato.

Nella ripresa girandola di cambi. Al 22′ arriva l’autogol di Delcastillo del Cittareale ed il 6-0. Al 33′ De Boer conquista un calcio di rigore, Carriero spiazza il portiere e segna il 7-0. Al 39′ Tascone sigla l’8-0. Poi al 43' Varone firma il gol del 9-0 dal dischetto.