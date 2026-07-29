Ex Salernitana, Lovato: "In granata esperienza positiva" Il difensore si presenta al Padova: "Ho rispettato le richieste del club granata"

Un nuovo inizio. Matteo Lovato dice addio alla Salernitana e riparte da Padova. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex difensore granata ha commentato il suo addio alla Bersagliera: “Ho deciso di andare al Sassuolo in Serie B perché avevano un obiettivo molto chiaro: vincere il campionato. E così è stato. Nella carriera di un calciatore alcune cose vanno bene e altre meno, ma a me non interessa dire di aver giocato in Serie A: voglio farlo per competere e per vincere. Quando sono sceso di categoria l’ho fatto perché, in quel momento, era la scelta giusta per me. Ho svolto il ritiro con la Salernitana e ho fatto tutto quello che mi era stato richiesto. Quando sono arrivato qui ho cercato subito di mettermi al passo con il gruppo. L’obiettivo è essere nella migliore condizione possibile già per la sfida di Coppa Italia”.

Sull’esperienza in granata

Lovato lancia comunque parole al miele al suo ex club: “Dopo Padova ho avuto la fortuna di approdare in Serie A, al Verona, ma in ogni squadra in cui sono stato ho imparato qualcosa di utile. Penso che la cosa fondamentale sia sempre lavorare per degli obiettivi. Ora sono felicissimo di essere qui, ma sono anche orgoglioso di quello che ho fatto finora. Ho 26 anni e spero di poterne giocare almeno altri dieci. Ora sono qui per il progetto e per le ambizioni del club. Ci vorrà tempo, ma le basi sono ottime e la volontà di fare bene c’è. Dell’arrivo della nuova proprietà mi ha colpito soprattutto la serietà con cui vengono dette le cose e la consapevolezza di come vengono comunicate. Io non ho mai visto il Padova in Serie A e, da padovano, mi vengono i brividi a sentire certi discorsi”.