Foggia-Salernitana, Auteri: "Granata forti, Berra ci aiuterà tanto" Il tecnico in conferenza stampa: "Peccato non avere il supporto del pubblico". Due leader in dubbio

Il rammarico per una sfida senza pubblico: “Mi ha fatto molto piacere vedere tutta quella gente all’allenamento, il resto del gruppo vedrà ancora di più entusiasmo quando le porte saranno aperte. Domani sarebbe servito il pubblico, non siamo appostissimo e avere il supporto dei tifosi sarebbe stato di aiuto”. Gaetano Auteri non avrà il supporto della sua gente per Foggia-Salernitana, gara considerata insidiosa dal tecnico dei pugliesi: “Ognuno pensa ai problemi propri, ma è comunque una squadra forte, strutturat. Dopo Crotone non c’è stato tanto tempo per lavorare, ma è stato fatto il lavoro giusto. Nel secondo tempo siamo calati, serve migliorare lì. Dovremo fare di necessità virtù e dovremo essere bravi in tante cose e non commettere errori”.

“Berra ci aiuterà”

Accordo fatto per Filippo Berra, pronto a trasferirsi dalla Salernitana al Foggia. Il tecnico applaude l’innesto del difensore: “Berra si allenerà con noi, è un ottimo professionista ed è pronto, è un giocatore che ci migliora in tecnica e personalità. Capiamo se potrà giocare. Cosa mi aspetto? C’è una trattativa con un attaccante (Ravasio, ndr) ma è un investimento da serie B, quindi ci siamo fermati”. In dubbio Di Pasquale in difesa e Coulibaly in mediana. Auteri scommette su Haoudi: “E’ al 50%, ha qualità e quando si toglierà qualche leziosità ci darà ancora di più una mano”.