Salernitana, non solo Chiosa: duello col Bari anche per Della Morte I due club si contendono due obiettivi

Ore di valutazioni, di sondaggi. Daniele Faggiano è al lavoro per completare la rosa della sua Salernitana. Il direttore sportivo è Milano, nel cuore del calciomercato, per le ultime trattative. La priorità è diventata la difesa, dopo la rottura con Emmanuele Matino. Il difensore napoletano è in uscita, con il club granata che ha avuto contatti con lo Spezia per la cessione del calciatore in scadenza nel 2027. Si segnala anche un sondaggio del Casarano. In caso di mancato cessione, Matino resterebbe fuori lista. La volontà però della Salernitana è quella di liberarsi dell'ingaggio dell'ex Bari per poi mettere le mani su un nuovo difensore. Il club granata punta Marco Chiosa, in uscita dall'Arezzo, vicino al Bari.

Idea Della Morte

Nuovo sondaggio nella mattinata con il Vicenza per Matteo Della Morte. Esterno d'attacco classe 1999 che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in B a Benevento (in prestito) è in uscita dal club biancorosso. Nei giorni scorsi il Bari aveva avanzato una proposta biennale. La Salernitana ci pensa anche se Della Morte viaggia su cifre importanti per la categoria (180mila euro), numeri simili alla proposta avanzata dal club a Casiraghi.