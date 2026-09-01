Salernitana, ultime ore prima del gong: Faggiano sogna due ritorni Faggiano ha due ruoli da coprire e pensa a due vecchie conoscenze

Un mercato estivo difficile. Il finale è in salita. Daniele Faggiano deve combattere su più fronti. Ovvero, destinare rinforzi ad una Salernitana limitata dal nodo lista ma soprattutto con un budget risicatissimo dopo gli investimenti delle scorse settimane. Il ds vorrebbe piazzare un colpo per reparto ma non potrebbe.

Capitolo trequarista

Ci sono delle priorità. La prima riguarda l’attacco. Cosmi vuole un trequartista per confermare il suo 3-4-1-2. Andrea Ferraris è il grande sogno. L’attaccante, non riscattato lo scorso lo scorso giugno, valuta il suo futuro. Ferraris ha una proposta triennale sul tavolo e anche il Pescara ora fa muro per una sua partenza. Intervenendo in serata nella trasmissione Solo Calcio condotta da Massimo Profeta su Rete 8, il presidente Sebastiani ha fatto il punto sugli ultimi obiettivi: “Arriverà un giovane centrale (di piede destro) su cui ci sono 4 squadre (una di B). Il nome? top secret. Prima, però, dobbiamo fare delle uscite perché abbiamo la lista piena. Inglese era una possibilità ma se, come penso, resterà Ferraris davanti non ci sarà alcun ingresso”.

Nodo difensore

E poi c’è la querelle in difesa che è diventata centrale in questi ultimi giorni di mercato dopo la rottura con Emmanuele Matino. Faggiano ha sondato Chiosa dell’Arezzo, ha visto Veseli accasarsi con il Livorno e proverà un tentativo per Eddy Cabianca. Inizio singhiozzante con la Cremonese: oggi la chance di scendere in campo col Parma in Coppa Italia. La Salernitana spera in un’apertura.