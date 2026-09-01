Salernitana, grana cessioni: in tre da piazzare, saluta Di Vico Riflessioni anche su Mastrovito: la sua uscita sarebbe per motivi di lista

"Le entrate sono condizionate da due aspetti: budget e lista". In soldoni, il messaggio lanciato da Daniele Faggiano subito dopo Foggia-Salernitana andava in questa direzione. Subito dopo il pomeriggio infuocato dello Zaccheria, la Salernitana si è ritrovata a fare i conti con la grana Matino. Il calciatore è fuori dai piani tecnici dopo la rottura col ds e dovrà trovare una soluzione, altrimenti resterà come fuori lista. Saltata l’ipotesi Spezia, contatti ieri con la Scafatese, poi defilatasi, e Casarano. Faggiano avrebbe proposto l’ex Cittadella al Cosenza in cambio di Dametto o del laterale Ciotti.

Due esuberi da piazzare, saluta Di Vico

La Salernitana deve anche risolvere le situazioni spinose di Ghiglione e Varone. Per il primo si proverà a trovare la quadra su una possibile risoluzione, il secondo è stato proposto a diversi club di serie C. La Cavese ha rifiutato, la Casertana nicchia. Ci sarebbe il Forlì, col Livorno che ha perso terreno. Intanto, la Salernitana ha rinnovato il contratto di Rocco Di Vico. Per il regista cessione in prestito al Campobasso. Di Vico non libererà posti in rosa in quanto prodotto del vivaio. Per questo motivo, se dovesse esserci un'opportunità di mercato, possibile addio per Mastrovito.