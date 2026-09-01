Salernitana, Varone dice addio fra rimpianti: "Avrei voluto dare di più" "Guardo avanti a testa alta, orgoglioso di me stesso"

Un messaggio social con tanto di foto. Ivan Varone saluta Salerno. Dopo la rescissione del contratto con la Salernitana prima del gong del mercato, potrà decidere con calma il suo futuro. Lo cercano Forlì, Gubbio, Livorno e Giugliano. Il Puma però si congeda Salerno con un lungo messaggio: "È arrivato il momento di salutarsi. Ci tengo a ringraziare con tutto il cuore l’intera città di Salerno e la sua gente: avete fatto sentire me e la mia famiglia a casa fin dal primo giorno, con un calore che non dimenticheremo mai. Grazie ai miei compagni di squadra. È stato un onore immenso indossare questa maglia, una casacca storica che non merita assolutamente la categoria in cui si trova oggi e che spero possa tornare presto dove le compete. Resta il grande dispiacere per non aver avuto la possibilità di dimostrare sul campo il mio reale valore e quanto avrei voluto dare. Nonostante questo, ho davvero poco da rimproverarmi: guardo avanti a testa alta, orgoglioso di me stesso, del professionista che sono stato e di tutto quello che ho passato e superato per questa maglia.Grazie di tutto, Salerno. Vi auguro il meglio".