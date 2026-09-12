Barletta-Salernitana si gioca al Puttilli alle 21. Il club apre la prevendita Nessuno spostamento, orario e luogo confermati. Dalle 16:00 la vendita dei tagliandi

L'annuncio arriva indirittamente col lancio della prevendita. Barletta-Salerntana si gioca martedì alle ore 21:00 allo stadio Puttilli. Il club pugliese, col via libera alla corsa ai tagliandi, conferma dunque luogo e data del turno infrasettimanale. Superati i problemi all'impianto di illuminazione che aveva fatto suonare l'allarme, con la possibilità di un dirottamento della sfida su campo neutro.

Nella nota si legge che "La SS Barletta 1922 comunica che il match contro la Salernitana, valido per la 5^ giornata del Girone C di Serie C, si giocherà regolarmente martedì 15 settembre alle 21:00 allo stadio Cosimo Puttilli". I botteghrini saranno aperti: sabato 12 settembre dalle 16:00 alle 19:00; lunedì 14 settembre dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; martedì 15 settembre con orario continuato dalle 09:00 fino al fischio d'inizio della gara presso il botteghino dello stadio Puttilli.

I biglietti saranno disponibili da sabato 12 settembre alle 16:00 in tutte le rivendite VivaTicket autorizzate e online sul circuito di vendita. I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita sulla piattaforma VivaTicket online e nelle rivendite autorizzate a partire da sabato alle 16:00. Il costo del Settore Ospiti è di 15,00 euro più 1,50 prevendita. Non sono previste limitazioni per i tifosi granata.